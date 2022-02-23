Зеленский подписал указ о призыве резервистов в украинскую армию

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о призыве резервистов в армию. Об этом он заявил во вторник, 22 февраля, в видеообращении, опубликованном в своем Telegram-канале.

Украинский лидер уточнил, что речь идет только о гражданах, которые включены в оперативный резерв. Также Зеленский добавил, что в указе не говорится о всеобщей мобилизации.

— Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования, — пояснил он в Telegram-канале.

22 февраля Зеленский выразил уверенность, что войны с Россией не будет. При этом он уточнил, что в стране могут ввести режим военного положения, если против Украины будет продолжаться «военная агрессия».

До этого украинский лидер заявил, что Киев рассматривает возможность «разрыва» дипломатических отношений с Россией. Он также призвал российскую сторону предпринять попытки разрешить сложившуюся ситуацию диалогом в любых форматах.

Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», что вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины довольно высока. Начаться он может по нескольким сценариям.

По его словам, возможны несколько механизмов начала военных действий. Инициатором может выступить как Украина, так и народные республики. Последние могут потребовать от Украины покинуть территории Луганской и Донецкой областей (эти территории контролируются Украиной на две трети — прим. «ВМ»). Отказ от выполнения этого требования может стать причиной войны.