Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипотношений с РФ

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 22 февраля, заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией.

Он также призвал российскую сторону предпринять попытки разрешить сложившуюся ситуацию диалогом в любых форматах, передает РИА Новости.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). К чему это приведет, пока неизвестно. В разговоре с «Вечерней Москвой» политолог Сергей Марков объяснил, что означает признание Донбасса.

По его мнению, произошедшее в первую очередь имеет гуманитарный характер. После признания республик значительно улучшится качество жизни миллионов человек (по состоянию на 1 января 2022 года на территории ДНР и ЛНР проживали 3,6 миллиона человек — прим. «ВМ»), живущих в Донбассе. Российская армия берет под защиту их жизнь, здоровье, собственность, свободу и права, подчеркнул политолог.

Он также обратил внимание на то, что после признания вооруженные силы Украины немедленно прекратили обстрел Донбасса.