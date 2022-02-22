Политолог Марков: Приоритет США — создание с помощью террора и репрессий «анти-России» на месте Украины

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Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). К чему это приведет, пока неизвестно. В разговоре с «Вечерней Москвой» политолог Сергей Марков объяснил, что означает признание Донбасса.

По его мнению, произошедшее в первую очередь имеет гуманитарный характер. После признания республик значительно улучшится качество жизни миллионов человек (по состоянию на 1 января 2022 года на территории ДНР и ЛНР проживали 3,6 миллиона человек — прим. «ВМ»), живущих в Донбассе. Российская армия берет под защиту их жизнь, здоровье, собственность, свободу и права, подчеркнул политолог.

Он также обратил внимание на то, что после признания вооруженные силы Украины немедленно прекратили обстрел Донбасса.

Второй важный аспект, как отмечает Марков, — проявление Россией «значительной самостоятельности». После семи лет невыполнения киевским режимом Минских соглашений наша страна наконец-то приняла волевое решение. При этом санкционный ответ на него не столь страшен.

— В-третьих, признание означает ухудшение отношений с западными странами, но несущественное. США, в принципе, не против того, чтобы Россия признала ДНР и ЛНР и ввела туда свои войска. Штаты считают, что они смогут в этих условиях больше дисциплинировать своих европейских союзников и получать больше оснований для санкций, — отметил собеседник «ВМ».

По его словам, ситуация в фактическом плане изменилась мало: Россия и так контролировала территории ДНР и ЛНР, но теперь наша страна будет контролировать их в другом юридическом формате.

Однако неизменными остались политические чаяния американского истеблишмента.

— Приоритет США — создание с помощью террора, репрессий и пропаганды «анти-России» на месте Украины. Они считают, что после признания (ДНР и ЛНР — прим. «ВМ») у них будет несколько больше инструментов для этого, — заключил Марков.

До этого в беседе с «ВМ» политолог Дмитрий Журавлев оценил вероятность дипломатического урегулирования кризиса на юго-востоке Украины.