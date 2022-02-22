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«Украина — это поле боя»: можно ли решить кризис дипломатическим путем

Илья Ашуров

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Ситуация в Донбассе
Политика
«Украина — это поле боя»: можно ли решить кризис дипломатическим путем
Фото: EPA/ТАСС

Запланированная на 24 февраля встреча главы МИД России Сергея Лаврова с его американским коллегой Энтони Блинкеном пока не отменена, а значит, кризис на Украине все еще может разрешиться мирным путем. В беседе с «Вечерней Москвой» политолог Дмитрий Журавлев оценил вероятность дипломатического урегулирования конфликта.

По его мнению, встреча Лаврова и Блинкена все же состоится, так как «воевать никто не хочет». Однако в ходе переговоров найти точки соприкосновения будет довольно сложно:

— Вот как выходить из ситуации? Не выполняли Минские соглашения украинцы, но отменили-то формально их мы, признав независимость Донбасса. Теперь мяч на их стороне, они могут сказать: «Ребят, ну вот как с вами договариваться? Вы вот Минские соглашения отменили. Мы столько усилий в них вкладывали. А вы?».

Политолог напомнил, что все предыдущие переговоры строились на том, что Донбасс — часть Украины, имеющая широкую автономию. Россия под давлением обстоятельств от этого отказалась. По сути, наша страна стояла перед выбором — либо защитить людей, либо сохранить юридическую чистоту.

Во многом дипломатическому решению препятствуют принципы, на которых Штаты выстраивают свою внешнюю политику.

— Точка пересечения интересов есть. Но для США Украина — это поле боя. Это же старая американская стратегия еще с 1940-х годов: с Россией воевать нельзя, но надо оторвать от нее союзников и превращать их в противников. Сейчас к этому общему принципу добавился частный — надо заставить Россию избить Украину. Так хулиганы действуют: посылают малявку, тот начинает обижать человека; человек не выдерживает — ударяет малявку. А потом ему говорят: «Ну что же ты детей бьешь?» И начинают потом бить его. Вот примерная позиция США, — заключил собеседник «ВМ».

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе.

Это решение вызвало у стран Запада множество противоречивых реакций. Что заявили западные политики в ответ на решение Путина и что писали зарубежные средства массовой информации — в материале «ВМ».

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