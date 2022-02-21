Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин попросил Федеральное собрание ратифицировать документы, касающиеся признания ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 21 февраля.

— Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками, два этих документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время, — приводит слова Путина сайт Кремля.

В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин в Кремле подписал соответствующие указы.

21 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС предложит Совету ЕС ввести санкции против России, если она признает ДНР и ЛНР. Брюссель, предупредил он, отреагирует единым фронтом на признание Москвой независимости республик. В связи с обострением ситуации ЕС окажет Украине помощь в подготовке ее армии, заключил дипломат.

Доллар вырос до 80 рублей во время обращения Путина по Украине. Курс доллара расчетами «завтра» к 22:21 вырос на 2,77 рубля до 80,07 рубля.

Стоимость европейской валюты — на 3,06 рубля до 90,61 рубля. Индекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов впервые с 3 ноября 2020 года. Акции Газпрома (-20,64 процента), Сбербанка (-25,3 процента) и ВТБ (-23,92 процента) оказались в лидерах падения.