Боррель пригрозил России санкциями в случае признания ДНР и ЛНР

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ЕС предложит Совету ЕС ввести санкции против России, если она признает ДНР и ЛНР. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник, 21 февраля.

— Мы понимаем, что финальное решение еще не принято. Мы призываем президента Путина соблюдать международное право и Минские соглашения и не признавать Луганскую и Донецкую области, — сказал дипломат.

Брюссель, предупредил он, отреагирует единым фронтом на признание Москвой независимости республик. В связи с обострением ситуации ЕС окажет Украине помощь в подготовке ее армии, приводит слова Борреля ТАСС.

Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Республика, по его словам, договорилась с руководством России насчет обустройства мест приема в Ростовской области.

Руководитель ЛНР Леонид Пасечник в тот же день обратился к жителям с аналогичным обращением. Мужчинам, которые способны взять оружие, по его словам, следует защищать республику.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что страна не планирует организовывать вторжение в Донбасс. Киев, как считает он, привержен лишь дипломатическому пути разрешения конфликтов.

Вскоре президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь. Размер пособия составит десять тысяч рублей.

Всего в рамках эвакуации из ДНР в Россию прибудут примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточнили в республиканском МЧС, это затронет пожилых, женщин и детей.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информация о взрывах под Ростовом на российско-украинской границе является недостоверной. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова лидера бездушными и циничными.

По состоянию на 20 февраля в Россию прибыли более 53 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР. По словам врио главы МЧС Александра Чуприяна, 419 беженцев обратились за медицинской помощью, из них 74 — дети.