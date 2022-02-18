Кулеба открестился от обвинений в намерениях напасть в Донбасс

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Украина не планирует организовывать вторжение в Донбасс. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в пятницу, 18 февраля.

— Категорически отвергаем российские дезинформационные сообщения о предполагаемых наступательных операциях Украины или актах саботажа на объектах химического производства. Украина не проводит и не планирует подобных действий в Донбассе, — написал министр.

Киев привержен лишь дипломатическому пути разрешения конфликтов, отметил Кулеба в Twitter.

15 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что обращение нижней палаты о необходимости признания ДНР и ЛНР отправят президенту России Владимиру Путину. Он добавил, что Украина не соблюдает минских договоренностей, поэтому проживающие в Донбассе люди нуждаются в помощи и поддержке.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.