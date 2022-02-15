Обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР направят Путину

Фото: Пресс-служба Госдумы

Обращение Госдумы о необходимости признания ДНР и ЛНР отправят к президенту России Владимиру Путину. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

— Депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, — заявил Володин.

Он добавил, что Киев не соблюдает Минские договоренности, поэтому проживающие в Донбассе люди нуждаются в помощи и поддержке. Кроме того, отметил Володин, признание Россией республик положит начало процессу международного признания обоих государств. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

До этого глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР Украина будет считать, что Россия «вышла из Минских соглашений».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.