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Глава МИД Украины Кулеба отреагировал на возможное признание Россией ЛНР и ДНР

Евгений Белоусов

В мире
Глава МИД Украины Кулеба отреагировал на возможное признание Россией ЛНР и ДНР
Фото: kmu.gov.ua

В случае признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР Украина будет считать, что Россия вышла из Минских соглашений. Об этом во вторник, 15 февраля, заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба.

— В случае принятия решения о признании (самопровозглашенных ЛНР и ДНР — прим. «ВМ») Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских соглашений со всеми сопутствующими последствиями. Мы уже предупредили об этой позиции наших партнеров, — заявил он во время брифинга.

Россия неоднократно подчеркивала, что не является субъектом Минских соглашений и не принимает участие в конфликте внутри Украины, передает РИА Новости.

До этого заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил о безрезультативности переговоров в «нормандском формате».

По его словам, переговоры советников лидеров «нормандского формата» (РФ, ФРГ, Украины, Франции) не принесли результатов. Преодолеть разногласия, которые касаются интерпретации Минских соглашений, не получилось.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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