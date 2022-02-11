Козак сообщил, что переговоры в «нормандском формате» закончились безрезультатно

Фото: Пресс-служба Госдумы

Переговоры политических советников лидеров «нормандского формата» (РФ, ФРГ, Украина, Франция) не принесли результатов, преодолеть разногласия, которые касаются интерпретации минских соглашений, не получилось. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 11 февраля, заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

— К сожалению, почти девять часов переговоров закончились без каких-то видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах. Пытались согласовать итоговое заявление наших переговоров, отталкиваясь от предыдущей встречи в Париже 26 января. Мы тогда договорились о том, что «нормандский формат» во что бы то ни стало должен преодолеть все разногласия, которые имеются относительно интерпретации минских соглашений, поскольку «нормандский формат» — это контрольный механизм по отношению к минскому переговорному процессу в контактной группе. Но преодолеть эти разногласия сегодня не удалось, — рассказал он.

Козак заявил, что ситуация в урегулировании на Украине является патовой. Он подчеркнул, что прогресс в минском переговорном процессе, которого нет уже восемь лет, может быть достигнут только при единой позиции всех участников «нормандского формата».

По словам российского политика, Украина заняла непреклонную позицию, отказавшись преодолевать разногласия по вопросам будущего постконфликтного урегулирования конфликта в Донбассе.

— Отказались в этом документе — проекте заявления, который был предложен для рассмотрения, — даже цитировать минские соглашения о том, что вопросы будущего постконфликтного статуса этих территорий должны решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов Донбасса. Это ключевое разногласие, которое Украина отказалась согласовать, — пояснил Козак, передает ТАСС.

ФРГ, Франция и Польша выступили в поддержку реализации Минских соглашений. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, президенты Франции и Польши Эммануэль Макрон и Анджей Дуда заявили, что поддерживают усилия по реализации Минских соглашений в «нормандском формате». Об этом стало известно из их совместного заявления, которое состоялось по итогам переговоров.

Отмечается, что все они высказались за дипломатические усилия и поддержали «нормандский формат» в деле выполнения Минских соглашений.

На пресс-конференции, которая прошла по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Владимир Путин прокомментировал критику со стороны Киева фразой «нравится, не нравится — терпи, моя красавица». Он также призвал Киев набраться мужества и начать выполнять Минские соглашения.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.