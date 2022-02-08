Путин: Киев взял курс на демонтаж минских договоренностей

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Киев взял курс на демонтаж минских договоренностей.

— Всем очевидно, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж минских договоренностей. Нет подвижек по таким принципиальных вопросам, как конституционная реформа, амнистия, местные выборы, правовые аспекты особого статуса Донбасса. До сих пор не закреплена в украинском законодательстве известная, во всяком случае для специалистов, формула Штайнмайера, — рассказал глава государства на пресс-конференции, которая проходит по итогам минувшей встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает ТАСС.

Известно, что Путин призвал Киев набраться мужества и начать выполнение Минских соглашений.

—Нравится, не нравится, терпи, моя красавица, —прокомментировал президент Российской Федерации критику со стороны Киева.

Кроме этого, глава РФ отметил, что обеспокоен дискриминацией русскоязычного населения на Украине, поскольку она закрепляется на законодательном уровне.

Встреча президента Российской Федерации Владимир Путина и президента Франции Эммануэля Макрона прошла в понедельник, 7 февраля. Отмечается, что переговоры лидеров длились почти шесть часов. В начале встречи Путин подчеркнул, что несмотря на постоянные контакты, накопилось много вопросов, которые требуют обсуждения.

На пресс-конференции, которая прошла после встречи, Владимир Путин заявил, что переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном прошли в деловом ключе. Также он подчеркнул, что беседа оказалась полезной и содержательной.

28 января президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.

Путин при обсуждении ситуации на Украине обратил внимание на важность соблюдения Киевом положений Минских соглашений. Учитывая итоги встречи в Париже политических советников лидеров стран «нормандской четверки», президенты подтвердили настрой на дальнейшую работу в рамках формата.