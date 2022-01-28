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Путин обсудил с Макроном реакцию на гарантии безопасности России

Иван Юминов

В мире
Путин обсудил с Макроном реакцию на гарантии безопасности России
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в пятницу, 28 января.

— Вместе с тем обращено внимание, что в американском и натовском ответах так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО, — говорится в сообщении.

Лидеры рассмотрели и положение дел вокруг СВПД по ядерной программе Ирана. В ходе разговора, как уточняется, была отмечена близость позиций стран, которые выступают за продолжение международных усилий по сохранению и реализации СВПД.

Путин при обсуждении ситуации на Украине обратил внимание на важность соблюдения Киевом положений Минских соглашений. Учитывая итоги встречи в Париже политических советников лидеров стран «нормандской четверки», президенты подтвердили настрой на дальнейшую работу в рамках формата, отмечается на сайте Кремля.

19 января группа депутатов Госдумы подготовила обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Новые власти Украины, по мнению инициаторов, прославляют фашистов и их последователей. По данным ООН, которые приводят депутаты, в ходе конфликта в Донбассе погибли более десяти тысяч человек, а действия Киева можно сравнить с «геноцидом» своего народа.

Учитывая данные факты, парламентарии попросили Путина рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Кроме того, депутаты попросили провести переговоры с руководством республик для создания правовой системы межгосударственных отношений.

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