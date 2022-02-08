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Путин: Переговоры с Макроном прошли в деловом ключе

Виктория Храменкова

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Путин: Переговоры с Макроном прошли в деловом ключе
Фото: er.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном прошли в деловом ключе. Также он подчеркнул, что беседа оказалась полезной и содержательной, передает ТАСС.

— Переговоры с господином Макроном по традиции прошли в деловом ключе, были содержательными и полезными, — рассказал глава российского государства на пресс-конференции, которая проходит по итогам минувшей встречи двух лидеров.

Также Владимир Путин отметил, что после предстоящей поездки Эммануэля Макрона в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, лидеры еще созвонятся и обменяются своими мнениями на этот счет.

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