Путин: Переговоры с Макроном прошли в деловом ключе

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном прошли в деловом ключе. Также он подчеркнул, что беседа оказалась полезной и содержательной, передает ТАСС.

— Переговоры с господином Макроном по традиции прошли в деловом ключе, были содержательными и полезными, — рассказал глава российского государства на пресс-конференции, которая проходит по итогам минувшей встречи двух лидеров.

Также Владимир Путин отметил, что после предстоящей поездки Эммануэля Макрона в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, лидеры еще созвонятся и обменяются своими мнениями на этот счет.

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