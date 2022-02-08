Песков: Путин и Макрон готовятся к пресс-конференции после переговоров

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон завершили свои переговоры. Отмечается, что встреча лидеров длилась почти шесть часов. Об этом в понедельник, 7 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Беседа лидеров началась в 18:33 по московскому времени.

— Переговоры закончились. Президенты готовятся к пресс-конференции, — передал Песков РИА Новости.

В начале встречи Путин подчеркнул, что несмотря на постоянные контакты, накопилось много вопросов, которые требуют обсуждения. Помимо этого, он поблагодарил Макрона за то, что тот принял участие в решении проблем, которые связаны со сферой безопасности. Также известно, что во время встречи планировалось обсудить идеи по решению кризиса на Украине.

28 января Путин обсудил по телефону с Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.