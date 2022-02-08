Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Песков: Путин и Макрон готовятся к пресс-конференции после переговоров

Виктория Храменкова

Политика
Песков: Путин и Макрон готовятся к пресс-конференции после переговоров
Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон завершили свои переговоры. Отмечается, что встреча лидеров длилась почти шесть часов. Об этом в понедельник, 7 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Беседа лидеров началась в 18:33 по московскому времени.

— Переговоры закончились. Президенты готовятся к пресс-конференции, — передал Песков РИА Новости.

В начале встречи Путин подчеркнул, что несмотря на постоянные контакты, накопилось много вопросов, которые требуют обсуждения. Помимо этого, он поблагодарил Макрона за то, что тот принял участие в решении проблем, которые связаны со сферой безопасности. Также известно, что во время встречи планировалось обсудить идеи по решению кризиса на Украине.

28 января Путин обсудил по телефону с Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.

Читайте также:
Эммануэль Макрон Владимир Путин встреча
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте