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В МИД назвали заявления Зеленского об обстрелах бездушными и циничными

Полина Долганова

В мире
В МИД назвали заявления Зеленского об обстрелах бездушными и циничными
Фото: МИД РФ

Российская сторона считает, что слова президента Украины Владимира Зеленского об обстрелах в Донбассе являются бездушными и циничными. Об этом в субботу, 19 февраля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она призналась, что трудно сдерживать эмоции, комментируя высказывание украинского лидера.

— Заявление: «Они стреляют сами» в отношении жителей Донбасса мог сделать только бездушный циник, учитывая, какое количество людей в ДНР и ЛНР погибло за эти годы, — написала Захарова на своей странице в Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции заявил, что информация о взрывах под Ростовом на российско-украинской границе является недостоверной.

Аналогичного мнения придерживается глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В субботу, 19 февраля, он заявил, что украинские ВС не обстреливали территорию России. Он уточнил, что в настоящее время необходимо на международном уровне расследовать все инциденты, о которых пишут российские журналисты.

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