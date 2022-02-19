Кулеба отверг обвинения в обстреле Украиной российской территории

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в субботу, 19 февраля, заявил, что украинские ВС не обстреливали территорию России.

— Мы решительно опровергаем все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию РФ. Украина не производила никаких подобных обстрелов, — написал глава МИД страны на своей странице в Twitter.

Он уточнил, что в настоящее время необходимо на международном уровне расследовать все инциденты, о которых пишут российские журналисты.

We resolutely refute all accusations of any alleged Ukrainian shells falling on the Russian territory. Ukraine has never opened any such fire. We call for an immediate and impartial international investigation of the incidents reported by Russian media. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 19, 2022

В ЛНР и ДНР опасаются, что в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский отдаст военным приказ начать вторжение. На этом фоне была объявлена эвакуация женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область.

Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил на территории республики всеобщую мобилизацию. О всеобщей мобилизации населения также заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 19 февраля ввел режим ЧС в регионе из-за прибывающих из Донбасса беженцев.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.