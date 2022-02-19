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Кулеба отверг обвинения в обстреле Украиной российской территории

Полина Долганова

В мире
Кулеба отверг обвинения в обстреле Украиной российской территории
Фото: kmu.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в субботу, 19 февраля, заявил, что украинские ВС не обстреливали территорию России.

— Мы решительно опровергаем все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию РФ. Украина не производила никаких подобных обстрелов, — написал глава МИД страны на своей странице в Twitter.

Он уточнил, что в настоящее время необходимо на международном уровне расследовать все инциденты, о которых пишут российские журналисты.

В ЛНР и ДНР опасаются, что в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский отдаст военным приказ начать вторжение. На этом фоне была объявлена эвакуация женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область.

Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил на территории республики всеобщую мобилизацию. О всеобщей мобилизации населения также заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 19 февраля ввел режим ЧС в регионе из-за прибывающих из Донбасса беженцев.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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