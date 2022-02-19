Глава ЛНР Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации в республике

Леонид Пасечник / Фото: Официальный сайт администрации города Луганска Луганской народной республики

Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил на территории республики всеобщую мобилизацию. Об этом сообщает РИА Новости.

— Объявить на территории Луганской Народной Республики общую мобилизацию, — говорится в тексте указа.

Отмечается, что документ запрещает выезжать из республики мужчинам от 18 до 55 лет. Также исполнительные власти ЛНР могут изымать у граждан имущество и транспортные средства для нужд республики.

О всеобщей мобилизации также заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

До этого в пресс-службе местного МЧС сообщили, что из республики эвакуировано более 6,6 тысячи человек. Из них почти 2,5 тысячи — дети.

Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян в субботу, 19 февраля, провел оперативное совещание в Ростове-на-Дону. На нем он поручил определить регионы, которые готовы принимать беженцев из Донбасса.

Пять миллиардов рублей выделили Ростовской области на помощь беженцам из Донбасса. Деньги уже доведены до министерства труда Ростовской области, по 10 тысяч на выплаты гражданам, сообщил в субботу, 19 февраля, первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов.

18 февраля сообщалось, что МЧС ДНР эвакуирует в Россию примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточняется, это дети, женщины и пожилые люди.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Республика, по его словам, договорилась с руководствовавшийся России насчет обустройства мест приема в Ростовской области. Пушилин заверил, что эвакуированных обеспечат всем необходимым.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.