Более 6,6 тысячи человек эвакуировали из ДНР

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Из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) эвакуировано более 6,6 тысячи человек. Из них почти 2,5 тысячи — дети. Об этом в субботу, 19 февраля, сообщили в пресс-службе местного МЧС.

— По состоянию на 06.30 19 февраля 2022 года количество эвакуированного населения составило 6 тысяч 603 человека, из них 2 тысячи 436 детей. Сегодня, кроме централизованной эвакуации населения на автобусах и личным автотранспортом, эвакуация будет осуществляться и железнодорожным транспортом со станций: Ясиноватая, Макеевка, Дебальцево, Горловка, Иловайск и Донецк – 2, — говорится на сайте ведомства.

МЧС республики взаимодействует с российскими коллегами, чтобы решить все вопросы, возникающие при пересечении границы с РФ.

Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян в субботу, 19 февраля, провел оперативное совещание в Ростове-на-Дону. На нем он поручил определить регионы, которые готовы принимать беженцев из Донбасса.

Пять миллиардов рублей выделили Ростовской области на помощь беженцам из Донбасса. Деньги уже доведены до министерства труда Ростовской области, по 10 тысяч на выплаты гражданам, сообщил в субботу, 19 февраля, первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов.

18 февраля сообщалось, что МЧС ДНР эвакуирует в Россию примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточняется, это дети, женщины и пожилые люди.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Республика, по его словам, договорилась с руководствовавшийся России насчет обустройства мест приема в Ростовской области. Пушилин заверил, что эвакуированных обеспечат всем необходимым.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.