Чуприян поручил определить готовые принять беженцев из Донбасса регионы

Фото: МЧС

Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян в субботу, 19 февраля, провел оперативное совещание в Ростове-на-Дону. На нем он поручил определить регионы, которые готовы принимать беженцев из Донбасса. Об этом сообщили в ведомстве.

Также Чуприян потребовал, чтобы в течение суток были организованы за каждым пунктом временного размещения бригады, которые будут ответственны за выплаты денег жителям Донецкой и Луганской республик, сообщает РИА Новости.

Пять миллиардов рублей выделили Ростовской области на помощь беженцам из Донбасса. Деньги уже доведены до министерства труда Ростовской области, по 10 тысяч на выплаты гражданам, сообщил в субботу, 19 февраля, первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов.

Более трех тысяч человек эвакуировали из ДНР в Россию. Об этом сообщил в субботу, 19 февраля, министр по чрезвычайным ситуациям республики Алексей Кострубицкий, докладывая о процессе эвакуации главе ДНР Денису Пушилину.

18 февраля сообщалось, что МЧС ДНР эвакуирует в Россию примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточняется, это дети, женщины и пожилые люди.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Республика, по его словам, договорилась с руководством России насчет обустройства мест приема в Ростовской области. Пушилин заверил, что эвакуированных обеспечат всем необходимым.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.