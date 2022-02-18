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Около 700 тысяч жителей ДНР эвакуируют в Россию

Иван Юминов

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Около 700 тысяч жителей ДНР эвакуируют в Россию
Фото: Telegram / RT на русском

МЧС ДНР эвакуирует в Россию примерно 700 тысяч жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 18 февраля.

— В первую очередь это дети, женщины и пожилые люди. Централизованный выезд будет организован от зданий органов местного самоуправления, — говорится в сообщении.

Данные о времени отправления и адресах точек сбора доступны на порталах городских и районных администраций, отмечается на сайте МЧС.

Видео: Telegram / RT на русском

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Женщины, пожилые граждане и дети подлежат эвакуации в первую очередь, добавил он.

Республика, по его словам, договорилась с руководством России насчет обустройства мест приема в Ростовской области. Пушилин заключил, что эвакуированных обеспечат всем необходимым.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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