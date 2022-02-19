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«Ложь и провокация»: Зеленский опроверг информацию о взрывах в Ростовской области

Полина Долганова

В мире
«Ложь и провокация»: Зеленский опроверг информацию о взрывах в Ростовской области
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции заявил, что информация о взрывах под Ростовом на российско-украинской границе является недостоверной.

— Это все провокация, это всё чистая ложь, нет никаких погибших людей и раненых, — цитирует главу государства РИА Новости.

Аналогичного мнения придерживается глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В субботу, 19 февраля, он заявил, что украинские ВС не обстреливали территорию России. Он уточнил, что в настоящее время необходимо на международном уровне расследовать все инциденты, о которых пишут российские журналисты.

Утром того же дня снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от государственной границы России с Украиной. Взрыв произошел в 04:00 по московскому времени в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. Об этом в правоохранительные органы сообщили местные жители.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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