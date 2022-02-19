Снаряд разорвался на территории Ростовской области в километре от границы

Фото: president.gov.ua

На территории Ростовской области разорвался снаряд. Инцидент произошел в одном километре от границы. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.

— Снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от государственной границы России с Украиной. Взрыв произошел в 04:00 мск в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. Об этом в правоохранительные органы сообщили местные жители, — передает его слова агентство.

Глава региона Василий Голубев заявил, что в Ростовской области развернуто 143 пункта временного размещения, которые рассчитаны примерно на 13 тысяч человек. Кроме того, он ввел режим ЧС в регионе из-за прибывающих из Донбасса беженцев.

18 февраля сообщалось, что МЧС ДНР эвакуирует в Россию примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточняется, это дети, женщины и пожилые люди.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Республика, по его словам, договорилась с руководством России насчет обустройства мест приема в Ростовской области. Пушилин заверил, что эвакуированных обеспечат всем необходимым.

Пять миллиардов рублей выделили Ростовской области на помощь беженцам из Донбасса. Деньги уже доведены до министерства труда Ростовской области, по 10 тысяч на выплаты гражданам.