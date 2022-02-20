МЧС: Границу России пересекли более 53 тысяч беженцев из Донбасса

Фото: МЧС

В Россию прибыли более 53 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом в воскресенье, 20 февраля, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

— К 19:00 границу пересекли более 53 тысяч жителей двух соседних областей Украины. Они были эвакуированы, вывезены на 142 автобусах в 101 пункт временного размещения, — заявил он.

Чуприян также отметил, что 419 беженцев обратились за медицинской помощью, из них 74 — дети. На данный момент уже 700 беженцев сдали ПЦР-тесты на коронавирус. Положительные результаты оказались у 30 человек, все они госпитализированы.

— В целом состояние людей, прибывших к нам, улучшается, психологи утверждают, что появилась у них уверенность, радость в общении, — отметил Чуприян.

Кроме того, 15 составов с беженцами из Донбасса планируется отправить из Ростовской области в другие регионы РФ за следующие сутки. С министерством образования Ростовской области обсуждается вопрос обеспечения образовательного процесса для детей беженцев.

Об этом Чуприян рассказал на очередном заседании комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из ЛНР и ДНР, передает РИА Новости.

О том, как прошла эвакуация населения ДНР, где расселились жители республики и как они сами оценивают ситуацию в Донбассе, можно прочесть в материале «Вечерней Москвы».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.