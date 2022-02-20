«Хуже, чем в 2014 году»: жители ДНР рассказали, как эвакуировались в Россию

Эвакуация жителей Макеевки в Ростовскую область / Фото: Из личного архива Владимира Полько

На фоне обострения ситуации в Донбассе власти самопровозглашенной Донецкой народной республики с 18 февраля начали массовую эвакуацию граждан на территорию Ростовской области. По сообщениям народной милиции, украинская сторона начала атаку населенных пунктов региона из танков, минометов и бронетранспортеров, что является прямым нарушением Минских соглашений. «Вечерняя Москва» пообщалась с мирным населением ДНР и узнала, каково было местным покидать родной дом во время обстрелов.

Где поселились

Ольга Конык с детьми на автобусе заехала на территорию Ростовской области в ночь на 20 февраля. Женщина успела на один из последних рейсов, направленных на эвакуацию семей с территории ДНР. Покинув родной Пролетарский район Донецка, где прошла вся жизнь беженки, она со слезами на глазах прощалась с пожилыми родителями, и, взяв за руки своих маленьких дочек, уехала в лагерь:

— Нам позвонила родственница и сказала, что нужно срочно эвакуировать детей, потому что начались сильные обстрелы и ситуация очень напряженная в регионе. Мы решили долго не ждать, собрали вещи и отправились на автовокзал.

По словам женщины, поездка оказалась нелегкой, особенно тяжело было преодолевать пограничные зоны:

— Долго мы стояли на российской границе, около трех часов. После проверки документов, вещей оказались в Ростовской области и нас привезли в хутор Красный Десант, где расположен лагерь для беженцев. Мы уже успели позавтракать, кормят неплохо — пюрешки с котлетами, соленья, сок, — как в стандартных столовых.

Эвакуация жителей Макеевки в Ростовскую область / Фото: Из личного архива Владимира Полько

Хорошие условия, но хочется домой

Ольга призналась, что условия для жизни, предоставленные ее семье, вполне комфортные. Местные встретили их с улыбкой и многочисленными вопросами: «А как там в Донбассе?»:

— Мы зашли после завтрака купить водички и стартовый пакет, чтобы с родными связаться. Продавщица сразу поняла, что мы из Донбасса, и засыпала нас вопросами: «А что, а как? Неужели снова бомбежка?». Приветливые люди живут здесь, добрые!

Из-за возобновления военных действий, по словам жительницы ДНР, в образовательных регионах Донецкой области закрылись все школы:

— Пока не знаю, что делать дальше, как девчонки будут учиться, потому что школы закрыты, дистанционки нет. Придется узнавать, как здесь детей устроить хотя бы на время.

Собеседница «ВМ» отметила, что пока ей неизвестно, как долго их семья задержится в Ростовской области:

— Конечно, здесь хорошо, спокойно. Но по дому очень скучаю, сердце болит за пожилых стариков своих. Они же не могут выехать, у них хозяйство, скотина, питомцы домашние.

Ольга призналась, что как только ситуация в регионе «устаканится» она первым же рейсовым автобусом вернется с детьми домой.

Эвакуация жителей Макеевки в Ростовскую область / Видео из личного архива Владимира Полько

Хуже, чем в 2014 году

Владимир Полько, житель Макеевки, рассказал «ВМ» о том, что с прошлой недели из города начались массовые эвакуации жителей в связи с эскалацией конфликта с украинскими боевиками:

— Как только ухудшилась ситуация на границах, в Макеевке организовали эвакуацию на территорию России автобусами и железнодорожным транспортом. Оттуда два раза в день отправляется поезд, следующий по маршруту: станция «Макеевка-Пассажирская» — железнодорожная станция «Успенская». А рейсовые автобусы отправляются с автовокзалов города и из отдаленных поселений. Всех везут в пункты временного пребывания беженцев в Ростовской области.

Владимир признался, что в отличие от 2014 года, когда военный конфликт только начался, нынешние военные обороты ничего благого не сулят:

— Мы уезжали 19 февраля, и вблизи Макеевки были слышны взрывы. Люди, работающие в военных ведомствах, сказали по секрету, что ожидается что-то намного глобальнее, чем мы пережили в 2014 году. А я никогда не забуду, что мне и моей семье пришлось восемь лет назад пережить, когда мы остались без дома, без средств и как тяжело мне было смотреть в глаза своей пожилой маме.

Эвакуация жителей Макеевки в Ростовскую область / Фото: Из личного архива Владимира Полько

Спасибо России

Владимир Полько выразил благодарность российскому руководству за то, что процедура эвакуации в РФ выстроена очень грамотно и оперативно и у макеевчан есть возможность «защитить себя от украинских карателей».

Мужчина признался, что уехал из родного города ради семьи — годовалой дочери:

— Покидать родной край нелегко. Я в ответе сейчас за свою дочь, маму и супругу. Спасибо, что нам помогли. Нас обеспечили всем: жильем, отапливаемыми комнатами и едой. Спасибо жителям Ростовской области, которые нам во всем помогают и не оставляют нас в беде.

Владимир отметил, что в регионах остались жители, которые принципиально не захотели покидать родной дом, надеясь на то, что беда их минует.

В ЛНР и ДНР опасаются, что в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский отдаст военный приказ начать вторжение. На этом фоне была объявлена эвакуация женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область.

По состоянию на 20 февраля свыше 40 тысяч жителей Донецка и Луганска прибыли в Ростовскую область. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян. Они размещены в Ростовской области в ПВР. По его словам, каждый пункт временного размещения оснащен средствами связи и имеет достаточное количество питания.

Президент России Владимир Путин 18 февраля поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь. 19 февраля эвакуированные граждане начали получать выплаты в размере 10 тысяч рублей.