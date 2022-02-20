Еще шесть поездов перевезут в регионы РФ более пяти тысяч беженцев из Донбасса

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Еще шесть поездов перевезут в воскресенье, 20 февраля, в Белгородскую, Брянскую, Воронежскую и Курскую области свыше пяти тысяч мирных жителей из Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

— Сегодня еще шесть железнодорожных составов перевезут более пяти тысяч граждан в Белгородскую, Брянскую, Воронежскую и Курскую области, — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

19 февраля первый с 2014 года поезд отправился из Луганска в Россию. Состав вывозил эвакуируемых с территории Донбасса местных жителей.

В ЛНР и ДНР опасаются, что в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский отдаст военным приказ начать вторжение. На этом фоне была объявлена эвакуация женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область.

По данным на 20 февраля, свыше 40 тысяч жителей Донецка и Луганска прибыли в Ростовскую область.

По словам врио главы МЧС России Александра Чуприяна, уже около 30 регионов готовы принять беженцев из Донбасса.

Президент России Владимир Путин 18 февраля поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь. 19 февраля эвакуированные граждане начали получать выплаты в размере 10 тысяч рублей.

Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин объявили на территории республик всеобщую мобилизацию.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.