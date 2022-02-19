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Беженцы из Донбасса начали получать выплаты по 10 тысяч рублей

Полина Долганова

В мире
Беженцы из Донбасса начали получать выплаты по 10 тысяч рублей
Фото: Youtube / RT

Эвакуированные из Донбасса граждане начали получать выплаты в размере 10 тысяч рублей. Об этом в субботу, 19 февраля, сообщил временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян.

По его словам, 18 февраля Ростовская область получила от правительства РФ 5 миллиардов рублей на соответствующие выплаты.

— Мы организуем работу так, чтобы в ближайшее время прибывшие люди могли получить эти деньги, — цитирует Чуприяна ТАСС.

Президент России Владимир Путин 18 февраля поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь.

На следующий день более 10 тысяч человек из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик пересекли границу России.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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