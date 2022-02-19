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Более десяти тысяч человек из ДНР и ЛНР пересекли российскую границу

Михаил Алимов

Общество
Более десяти тысяч человек из ДНР и ЛНР пересекли российскую границу
Фото: Youtube/RT

В Россию с территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прибыли уже более десяти тысяч человек. Более 4,5 тысячи из них — граждане РФ.

Как сообщает РИА Новости, границу с Ростовской областью пересекли 4527 граждан РФ, 5806 граждан Украины и еще 23 иностранца.

Для эвакуации граждан в республики прибудут поезда общей вместимостью более пяти тысяч человек. Об этом рассказали в пресс-службе СКЖД.

По информации Роспотребнадзора, в связи с наплывом беженцев из Донбасса ситуация с коронавирусом в регионе не изменилась.

ТАСС, ссылаясь на представителя Народной милиции ДНР, сообщает, что украинские силовики пытались запугать граждан республики, распространяя соответствующие листовки.

Глава региона Василий Голубев заявил, что в Ростовской области развернуто 143 пункта временного размещения, которые рассчитаны примерно на 13 тысяч человек. Кроме того, он ввел режим ЧС в регионе из-за прибывающих из Донбасса беженцев.

18 февраля сообщалось, что МЧС ДНР эвакуирует в Россию примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточняется, это дети, женщины и пожилые люди.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Республика, по его словам, договорилась с руководством России насчет обустройства мест приема в Ростовской области. Пушилин заверил, что эвакуированных обеспечат всем необходимым.

Пять миллиардов рублей выделили Ростовской области на помощь беженцам из Донбасса. Деньги уже доведены до министерства труда Ростовской области — по 10 тысяч на выплаты гражданам.

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