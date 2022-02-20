Более 40 тысяч беженцев из Донбасса прибыли в Ростовскую область

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Свыше 40 тысяч жителей Донецка и Луганска прибыли в Ростовскую область по состоянию на 20 февраля. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян.

— Более 40 тысяч лиц, вынужденно покинувших Украину, прибыли на российскую территорию. Сейчас они размещены в Ростовской области в ПВР, — сообщил Чуприян.

По его словам, каждый пункт временного размещения оснащен средствами связи и имеет достаточное количество питания. Гражданам также могут выдать сим-карты. Этот вопрос в настоящее время рассматривается.

Чуприян уточнил, что более двух тысяч беженцев из Донбасса были отправлены в Воронежскую и Курскую области.

— Любая поступившая информация нами проверяется. И это стимулирует на местах глав муниципальных образований работать более оперативно, — цитирует врио главы МЧС ТАСС.

В ЛНР и ДНР опасаются, что в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский отдаст военным приказ начать вторжение. На этом фоне была объявлена эвакуация женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область.

Президент России Владимир Путин 18 февраля поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь. 19 февраля эвакуированные граждане начали получать выплаты в размере 10 тысяч рублей.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 19 февраля ввел режим ЧС в регионе.

Врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что по состоянию на 19 февраля уже 26 российских регионов готовы принять беженцев. 20 февраля Амурская область и Алтайский край также заявили о готовности принять беженцев из ЛНР и ДНР.

Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин объявили на территории республик всеобщую мобилизацию.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.