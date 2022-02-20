Более 40 тысяч беженцев из Донбасса прибыли в Ростовскую область
Свыше 40 тысяч жителей Донецка и Луганска прибыли в Ростовскую область по состоянию на 20 февраля. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян.
— Более 40 тысяч лиц, вынужденно покинувших Украину, прибыли на российскую территорию. Сейчас они размещены в Ростовской области в ПВР, — сообщил Чуприян.
По его словам, каждый пункт временного размещения оснащен средствами связи и имеет достаточное количество питания. Гражданам также могут выдать сим-карты. Этот вопрос в настоящее время рассматривается.
Чуприян уточнил, что более двух тысяч беженцев из Донбасса были отправлены в Воронежскую и Курскую области.
— Любая поступившая информация нами проверяется. И это стимулирует на местах глав муниципальных образований работать более оперативно, — цитирует врио главы МЧС ТАСС.
В ЛНР и ДНР опасаются, что в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский отдаст военным приказ начать вторжение. На этом фоне была объявлена эвакуация женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область.
Президент России Владимир Путин 18 февраля поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь. 19 февраля эвакуированные граждане начали получать выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев 19 февраля ввел режим ЧС в регионе.
Врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что по состоянию на 19 февраля уже 26 российских регионов готовы принять беженцев. 20 февраля Амурская область и Алтайский край также заявили о готовности принять беженцев из ЛНР и ДНР.
Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин объявили на территории республик всеобщую мобилизацию.
Конфликт на востоке Украины
Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.