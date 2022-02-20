Амурская область и Алтайский край готовы принять беженцев из ЛНР и ДНР

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В Амурской области готовы принять беженцев из Донецка и Луганска. Об этом в воскресенье, 20 февраля, сообщил губернатор региона Василий Орлов.

По его словам, область никогда не оставалась в стороне от горя граждан.

— Учитывая непростые события в ЛНР и ДНР, мы сейчас просчитываем свои возможности и готовы принять людей, вынужденных покинуть территорию Украины, у себя в области, — написал чиновник на своей странице в Instagram.

В этот же день пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев заявил ТАСС, что регион также готов принять жителей ДНР и ЛНР.

19 февраля глава ЛНР Леонид Пасечник объявил на территории республики всеобщую мобилизацию. О всеобщей мобилизации населения в тот же день заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что 26 российских регионов готовы принять беженцев.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.