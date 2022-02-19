Чуприян заявил, что 26 российских регионов готовы принять беженцев из Донбасса

Фото: МЧС

Беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) готовы принять 26 российских регионов. Об этом в субботу, 19 февраля, заявил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

— Двадцать шесть регионов прислали списки, что они готовы принять (беженцев из ЛНР и ДНР — прим. «ВМ»), — сообщил Чуприян.

Среди них — Самарская, Ульяновская области, Краснодарский край и другие.

— РЖД также готовы предоставить составы для передислоцирования беженцев в другие субъекты РФ, — передает слова врио главы МЧС РИА Новости.

По последним данным, в Россию с территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик прибыли уже более десяти тысяч человек. Более 4,5 тысячи из них — граждане РФ.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 19 февраля ввел режим ЧС в регионе из-за прибывающих из Донбасса беженцев.

18 февраля сообщалось, что МЧС ДНР эвакуирует в Россию примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточняется, это дети, женщины и пожилые люди.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Республика, по его словам, договорилась с руководством России насчет обустройства мест приема в Ростовской области. Пушилин заверил, что эвакуированных обеспечат всем необходимым.

Пять миллиардов рублей выделили Ростовской области на помощь беженцам из Донбасса. Деньги уже доведены до министерства труда Ростовской области, по 10 тысяч на выплаты гражданам.