Басурин заявил, что разведка ДНР добыла план наступления ВСУ в Донбассе

Фото: president.gov.ua

Разведка ДНР добыла план наступления военных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом в субботу, 19 февраля, сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной республики Эдуард Басурин.

Согласно полученным сведениям, на операцию выделено пять суток. Целью ВСУ станет выдавливание русскоязычного населения с территорий и полный их захват.

Отмечается, что атака планируется сразу с трех направлений.

— Главный удар Краматорск — Дебальцево, выход к Алчевску и Енакиево за трое суток и затем к российской границе за двое суток, — передает РИА Новости.

На приазовском направлении наступление будет вестись от Широкино, в Новоазовске высадят морской десант. Здесь цель — выйти за двое суток к Иловайску и Ульяновскому, а затем двигаться в сторону Красного Луча. Армия также планирует дойти до российских границ.

Третьим направлением станет луганское. Здесь силовики будут продвигаться к Алчевску. После него доберутся до Красного Луча, где соединяться с группировкой «Юг».

В ЛНР и ДНР опасаются, что в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский отдаст военным приказ начать вторжение и на этом фоне начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область.

Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил на территории республики всеобщую мобилизацию. О всеобщей мобилизации населения также заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 19 февраля ввел режим ЧС в регионе из-за прибывающих из Донбасса беженцев.

Врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что 26 российских регионов готовы принять беженцев.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.