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Пасечник призвал население ЛНР срочно эвакуироваться в Россию

Иван Юминов

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Пасечник призвал население ЛНР срочно эвакуироваться в Россию
Фото: glava-lnr.info

Жителям ЛНР необходимо срочно эвакуироваться в Россию. Об этом заявил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник в пятницу, 18 февраля.

— С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации, — сказал политик.

Мужчинам, которые способны взять оружие, следует защищать республику, приводит слова Пасечника ТАСС.

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Женщины, пожилые граждане и дети подлежат эвакуации в первую очередь, добавил он.

Республика, по его словам, договорилась с руководством России насчет обустройства мест приема в Ростовской области. Пушилин заключил, что эвакуированных обеспечат всем необходимым.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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