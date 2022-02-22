«Опозорил Кафку и Оруэлла»: реакция Запада на решение Путина признать ЛНР и ДНР

Фото: Администрация президента РФ

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин в Кремле подписал соответствующие указы. Это решение вызвало у стран Запада множество противоречивых реакций.

Что заявили западные политики в ответ на решение Путина и что писали зарубежные средства массовой информации — в материале «Вечерней Москвы».

Нарушение международного порядка

Главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйнен заявили, что признание Россией независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик нарушает международное законодательство.

— Признание двух сепаратистских территорий Украины является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений. Реакция ЕС и его партнеров будет единой, твердой и решительной, — сказано в сообщении.

Аналогичное мнение выразил и президент Сербии Александр Вучич. По его словам, решение Путина полностью изменит мировой порядок.

Газета The Times в ответ на решение РФ в ночь с 21 на 22 февраля оперативно поменяла обложку свежего номера. Теперь на главной странице издания «красуется» надпись «Путин отправляет танки на Украину».

The Washington Post, в свою очередь, написала, что «президент России Владимир Путин признал независимость двух поддерживаемых Москвой сепаратистских регионов на востоке Украины и приказал российским войскам войти на их территорию в «миротворческих» целях, что является резкой эскалацией кризиса, угрожающего полномасштабной войной».

Издание Daily Mail поддержало коллег по СМИ и написало, что «признание «независимости» мятежных регионов фактически разрушает Минские мирные соглашения и открывает двери для России, чтобы подписывать договоры с «государствами» и открыто направлять туда войска и оружие для защиты от того, что она называет украинскими «угрозами».

Призывы к дипломатии

В Госдепартаменте Соединенных Штатов считают, что признание РФ Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР) указывает на ее стремление к «войне», а не к дипломатии. Об этом заявил в понедельник, 21 февраля, официальный представитель американского ведомства. По его словам, США продолжат консультироваться с союзниками и партнерами по поводу дипломатического решения ситуации на Украине. Однако он подчеркнул, что дипломатия «не может иметь успеха, если Россия не изменит курс».

В свою очередь заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло на срочном заседании Совбеза ООН заявила, что единственный способ устранить разногласия по украинскому вопросу — вести мирные переговоры. Она выразила крайнюю обеспокоенность «возможными последствиями последних событий» на Украине и добавила, что сейчас, «в условиях нынешних рисков и неопределенности», необходимо вести диалог между основными участниками конфликта.

С громким заявлением также выступила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

— Путин только что опозорил Кафку и Оруэлла: никаких ограничений для воображения диктатора, никаких слишком низких низов, никакой слишком откровенной лжи, никаких слишком красных линий, которые нельзя было бы пересечь. То, что мы увидели сегодня вечером, может показаться сюрреалистичным для демократического мира. Но то, как мы ответим, определит нас для будущих поколений, — написала она в Twitter.

Санкции в ответ на решение России

Не все политики ограничились комментариями по поводу сложившейся ситуации. Некоторые из них приняли решение незамедлительно ввести ограничительные меры в ответ на решение российского президента.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в понедельник, 21 февраля, подписал указ о санкциях в связи с признанием РФ ДНР и ЛНР. В документе запрещаются экспорт, реэкспорт, продажа, поставки из США товаров, услуг и технологий в донбасские республики. Американский лидер также отметил, что признание ДНР и ЛНР противоречит обязательствам Москвы по Минским соглашениям и еще больше угрожает миру и стабильности Украины.

Аналогичную позицию занимает Канада. По словам главы МИД страны Мелани Жоли, Канада недовольна решением России о признании Донецкой и Луганской народных республик и считает, что это действие нарушает Минские соглашения, устав Организации объединенных наций (ООН) и угрожает безопасности региона. Жоли добавила, что Канада планирует ввести санкции в отношении России, которые не будут связаны с заранее подготовленными мерами за «нападение» на Украину.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен также сообщила, что в случае «вторжения» России на Украину страны Запада введут экономические санкции против РФ. По ее словам, Россия будет фактически «отрезана от мировых финансовых рынков».

Поддержка некоторых государств

Не все страны сошлись во мнении, что решение России принесет негативные последствия. Так, например, президент Сирии Башар Асад сообщил о готовности Дамаска признать независимость и суверенитет ДНР и ЛНР. Об этом рассказал координатор группы Государственной думы по связям с парламентом САР, заместитель главы комитета по обороне и первый заместитель председателя «Боевого братства» Дмитрий Саблин. Депутат также выразил уверенность, что вслед за РФ донбасские республики признают все ее союзники и друзья.