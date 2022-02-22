Глава МИД Канады Жоли заявила о намерении ввести санкции против России

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Канада недовольна решением России о признании Донецкой и Луганской народных республик и считает, что это действие нарушает Минские соглашения, устав Организации объединенных наций (ООН) и угрожает безопасности региона. Об этом заявила министр иностранных дел страны Мелани Жоли.

Она добавила, что Канада планирует ввести санкции в отношении России, которые не будут связаны с заранее подготовленными мерами за «нападение» на Украину.

— Канада вместе с партнерами и союзниками жестко отреагирует на это вопиющее пренебрежение международным правом, — написала Жоли в своем Twitter.

See below my statement on the situation in Ukraine. pic.twitter.com/BapRl85PtH — Mélanie Joly (@melaniejoly) February 21, 2022

21 февраля Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин в Кремле подписал соответствующие указы.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

С конца прошлого года западные СМИ стали сообщать о возможном вторжении России на территорию Украины. Впоследствии эту риторику подхватили и западные политики. Российские власти отрицают эту информацию. На прошлой неделе посол России в США заявил, что Россия не планирует вторгаться на Украину.