Антонов заявил, что Россия не планирует вторгаться на Украину

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Россия не собирается нападать на Украину. Об этом заявил в воскресенье, 20 февраля, посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью американскому телеканалу CBS.

— Россия публично объявила готовность продолжать дипломатические усилия для разрешения всех имеющихся вопросов. Российские войска находятся на суверенной российской территории. Мы никому не угрожаем, — заявил он.

Посол также подчеркнул, что Россия считает Донбасс частью Украины.

— Мы не пытаемся захватывать никаких территорий зарубежных стран. Я бы хотел подтвердить, что Донбасс и Луганск являются частью Украины, — отметил Антонов.

Однако вопрос вошедшего в 2014 году в состав России Крыма Москва считает закрытым, сказал дипломат в интервью, опубликованном на сайте телеканала.

До этого состоялись телефонные переговоры президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. В ходе беседы с французским президентом российский лидер заявил, что Киев отказывается от выполнения Минских соглашений и лишь имитирует переговорный процесс.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.