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Путин во время беседы с Макроном заявил об имитации Киевом переговорного процесса

Евгений Белоусов

Политика
Путин во время беседы с Макроном заявил об имитации Киевом переговорного процесса
Фото: Пресс-служба Совфеда

Киев отказывается от выполнения Минских соглашений и лишь имитирует переговорный процесс. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин во время переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном в воскресенье, 20 февраля.

— Вновь подчеркнуто, что Киев лишь имитирует переговорный процесс, упорно отказывается от реализации Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в «нормандском формате», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается, что лидеры обеих стран признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран — участниц «нормандского формата».

Эти контакты должны способствовать восстановлению режима прекращения огня и прогрессу в урегулировании конфликта вокруг Донбасса.

Телефонные переговоры Путина и Макрона состоялись в воскресенье, 20 февраля.

До этого, 7 февраля, в Москве прошла личная встреча Макрона с Путиным. Позднее российский лидер российский лидер заявил, что переговоры с президентом Франции прошли в деловом ключе. Также он подчеркнул, что беседа оказалась полезной и содержательной.

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