Начались телефонные переговоры Путина и Макрона

Фото: Администрация президента РФ

Телефонные переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона начались в воскресенье, 20 февраля, в 13:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

— Беседа с президентом Путиным началась, как и планировалось, в 11:00 (по парижскому времени — прим. «ВМ»), — передает Agence France-Presse.

7 февраля в Москве прошла личная встреча Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным. Позднее Путин оценил результаты переговоров с Макроном. Российский лидер заявил, что переговоры с Макроном прошли в деловом ключе. Также он подчеркнул, что беседа оказалась полезной и содержательной.

28 января Путин обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.