Президент Сербии заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР изменит миропорядок

Фото: МИД РФ

Решение президента РФ Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР полностью изменит мировой порядок. Об этом в понедельник, 21 февраля, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Pink.

— Это разрушает всю мировую архитектуру безопасности и политическую архитектуру безопасности. Эта ситуация, вероятно, самая сложная для нас и самая тяжелая в предстоящие 10-20 лет. Меняется мировой порядок, — высказал он свое мнение.

Вучич отметил, что Сербия оказалась перед политическим давлением после решения главы России о признании донбасских республик.

При этом сербский лидер подчеркнул, что 85 процентов граждан его страны будут на стороне РФ, что бы ни произошло, передает канал.

21 февраля Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин в Кремле подписал соответствующие указы.

Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Республика, по его словам, договорилась с руководством России насчет обустройства мест приема в Ростовской области.

Руководитель ЛНР Леонид Пасечник в тот же день обратился к жителям с аналогичным обращением. Мужчинам, которые способны взять оружие, по его словам, следует защищать республику.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что страна не планирует организовывать вторжение в Донбасс. Киев, как считает он, привержен лишь дипломатическому пути разрешения конфликтов.

Вскоре президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь. Размер пособия составит десять тысяч рублей.

Всего в рамках эвакуации из ДНР в Россию прибудут примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточнили в республиканском МЧС, это затронет пожилых, женщин и детей.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информация о взрывах под Ростовом на российско-украинской границе является недостоверной. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова лидера бездушными и циничными.

По состоянию на 20 февраля в Россию прибыли более 53 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР. По словам врио главы МЧС Александра Чуприяна, 419 беженцев обратились за медицинской помощью, из них 74 — дети.