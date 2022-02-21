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Глава ЕК пригрозила ударить по «слабому месту» России в случае «вторжения» на Украину

Михаил Алимов

В мире
Глава ЕК пригрозила ударить по «слабому месту» России в случае «вторжения» на Украину
Фото: flickr/european_parliament

В случае «вторжения» России на Украину страны Запада введут экономические санкции против РФ. Об этом в понедельник, 21 февраля, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, Россия будет фактически «отрезана от мировых финансовых рынков».

— Мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть: экономическими и финансовыми санкциями, потому что экономика — самое слабое место России, — Мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть: экономическими и финансовыми санкциями, потому что экономика — рассказала она в эфире телеканала ARD.

При этом она не уточнила, будет ли страна отключена от системы SWIFT. Санкции должны затронуть все возможные товары, которые требуются для модернизации и диверсификации отечественной экономики.

В субботу, 19 февраля, она заявила, что, если Россия начнет войну с Украиной, то санкции Евросоюза (ЕС) коснутся энергетического сектора и доступа к высоким технологиям. Вместе с тем будут введены и санкции в финансовом секторе. Великобритания, США и Канада разработали их совместный пакет, который затронет доступ к финансовым рынкам и поставку некоторых высокотехнологичных комплектующих в Россию.

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