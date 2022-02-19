Глава ЕК рассказала, какие сферы затронут «жесткие» санкции против России

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Если Россия начнет войну с Украиной, то санкции Евросоюза (ЕС) коснутся энергетического сектора и доступа к высоким технологиям. Об этом в субботу, 19 февраля, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности.

— Мы уже согласовали жесткие санкции против России, которые будут включать ограничения в энергетическом секторе и по высоким технологиям, — передает ее слова ТАСС.

Вместе с тем будут введены и санкции в финансовом секторе. Великобритания, США и Канада разработали их совместный пакет, который затронет доступ к финансовым рынкам и поставку некоторых высокотехнологичных комплектующих в Россию.

— ЕС и НАТО сохраняют полное единство и останутся едины в ответ на российские угрозы, — добавила она.

По словам главы ЕК, сейчас наблюдается нарушение мирового порядка. Текущее время стало самым «темным» со времен холодной войны. Украина успела отпраздновать 30 лет независимости, но сейчас подвергается внешнему давлению и агрессии, считает она.

До этого министр финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен сообщила, что если западные страны введут новые санкции против Российской Федерации, то «глобальные последствия» в таком случае будут неизбежны. Она отметила, что на данный момент Минфин США совместно с европейскими странами разрабатывает ряд финансовых санкций, которые коснутся лиц или компаний, а также будут включать в себя контроль над экспортом.