Глава Минфина США: Санкции против России могут принести глобальные проблемы

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Министр финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен сообщила, что если западные страны введут новые санкции против Российской Федерации, то «глобальные последствия» в таком случае будут неизбежны.

Она отметила, что на данный момент Минфин США совместно с европейскими странами разрабатывает ряд финансовых санкций, которые коснутся лиц или компаний, а также будут включать в себя контроль над экспортом.

— Вашингтон вместе с Евросоюзом работает над тем, чтобы как можно эффективнее защитить последних от неблагоприятного воздействия санкций, пытаясь обеспечить поставки энергоресурсов на континент, — рассказала Йеллен, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что власти Соединенных Штатов формируют списки россиян из числа экономической элиты на случай вторжения России на Украину. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает RT.

До этого директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил об отсутствии у России агрессивных планов по отношению к Украине.