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Нарышкин заявил об отсутствии у России агрессивных планов по отношению к Украине

Анастасия Колоскова

В мире
Нарышкин заявил об отсутствии у России агрессивных планов по отношению к Украине
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия не преследует каких-либо агрессивных планов по отношению к Киеву, а подобные сообщения являются намеренной дезинформацией со стороны Запада. С таким заявлением выступил директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

— У России не было и нет никаких агрессивных планов в отношении Украины, — цитирует Нарышкина РИА Новости.

Он назвал подобные сообщения опасной ложью, которая «начала распространяться с другого берега Атлантики, и эту ложь подхватили в целом ряде западных столиц».

До этого постоянный представитель РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов озвучил мнение, что России в ситуации с Украиной нужно быть готовой к негативному сценарию, не исключая силовых действий со стороны соседнего государства по отношению к россиянам в Крыму.

До этого стало известно, что ряд американских сенаторов выступили с предложением внести в законопроект о санкциях в отношении России пункт о возможности ограничений «за кибератаки» на Украину.

На прошлой неделе помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что американские власти не исключают, что Россия может «аннексировать Донбасс».

9 февраля официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия призывает к прекращению искусственного нагнетания напряженности вокруг Украины.

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