МИД России призвал к прекращению нагнетания напряженности по Украине

Фото: МИД РФ

Россия призывает к прекращению нагнетания напряженности вокруг Украины. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в среду, 9 февраля.

— Мы призываем к прекращению искусственного нагнетания напряженности вокруг Украины, принятию практических шагов, которые были бы направлены на реальную деэскалацию ситуации и урегулирование конфликта в Донбассе на результативной основе комплекса мер, — рассказала дипломат.

Для деэскалации Западу следует прекратить поставки вооружения на Украину, отозвать военных советников и прекратить совместные военные учения, считает она. Москва, уточнила Захарова, призывает западные страны посетить другую линию соприкосновения в Донбассе.

Она напомнила, что 7–8 февраля главы МИД Германии, Австрии, Словакии и Чехии побывали на линии соприкосновения. При этом они были лишь на стороне, подконтрольной Украине, приводит слова Захаровой ТАСС.

9 февраля политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что России следует вести диалог по безопасности в Европе напрямую с США, так как страны Веймарского треугольника (Франция, ФРГ и Польша — прим. «ВМ») не являются независимыми в решении этого вопроса. По его словам, лидеры трех европейских государств «играют роль массовки».

Эксперт также добавил, что наличие среди стран, выступивших с подобным заявлением, «жестко антироссийской и проамериканской» Польши свидетельствует о том, что Франция и Германия отказываются от своей самостоятельной позиции.