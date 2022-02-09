Политолог Марков: Заявления Польши, Франции и Германии делаются по приказу США

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России следует вести диалог по безопасности в Европе напрямую с США, так как страны Веймарского треугольника (Франция, ФРГ и Польша — прим. «ВМ») не являются независимыми в решении этого вопроса. Эту точку зрения в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Марков.

По его словам, выступившие накануне лидеры трех европейских государств «играют роль массовки». Франция, ФРГ и Польша не являются независимыми в области внешней оборонной политики по ключевым политическим вопросам.

— Во-первых, практика показала, что именно США принимают все ключевые решения в области безопасности Европы. Во-вторых, России не угрожают немецкие войска, как это было в середине ХХ века. России не угрожают французские войска, как это было в эпоху Наполеона. России угрожает инфраструктура американских вооруженных сил. И Россия требует от американцев убрать свою военную инфраструктуру, убрать свои ракеты. А вот эти заявления (обращение к РФ стран Веймарского треугольника — прим. «ВМ») делаются по приказу США с целью показать Штатам свою поддержку, — сказал Марков.

Собеседник «ВМ» также добавил, что наличие среди стран, выступивших с подобным заявлением, «жестко антироссийской и проамериканской» Польши свидетельствует о том, что Франция и Германия отказываются от своей самостоятельной позиции.

Во вторник, 9 февраля, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президенты Франции и Польши Эммануэль Макрон и Анджей Дуда провели трехстороннюю встречу. По итогам переговоров они заявили, что поддерживают усилия по реализации Минских соглашений в «нормандском формате».

Также они призвали Россию «способствовать разрядке ситуации на украинской границе и начать предметный диалог по вопросам безопасности на европейском континенте». В заявлении указывалось, что любая новая агрессия со стороны России в отношении Украины будет иметь «серьезные последствия и высокую цену».

Веймарский треугольник был создан в августе 1991 года. В этот политический институт вошли Франция, Германия и Польша. Изначально этот формат задумывался для сближения Польши с ЕС.