ФРГ, Франция и Польша выступили в поддержку реализации Минских соглашений

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц, президенты Франции и Польши Эммануэль Макрон и Анджей Дуда заявили, что поддерживают усилия по реализации Минских соглашений в нормандском формате. Об этом стало известно из их совместного заявления, которое состоялось по итогам переговоров.

Отмечается, что все они высказались за дипломатические усилия и поддержали нормандский формат в деле выполнения Минских соглашений.

— Члены Веймарского треугольника будут и впредь выступать за обеспечение безопасности и стабильности в регионе и соблюдение территориальной целостности и суверенитета Украины, — передает ТАСС слова из заявления.

На пресс-конференции, которая прошла по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Владимир Путин прокомментировал критику со стороны Киева фразой «нравится, не нравится — терпи, моя красавица». Он также призвал Киев набраться мужества и начать выполнять Минские соглашения.

Встреча Владимир Путина и Эммануэля Макрона прошла в понедельник, 7 февраля, в Москве. Отмечается, что переговоры лидеров длились почти шесть часов. В начале встречи Путин подчеркнул, что, несмотря на постоянные контакты, накопилось много вопросов, которые требуют обсуждения.