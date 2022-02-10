СМИ: США изучают возможность санкций против России «за кибератаки на Украину»

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Ряд американских сенаторов выступили с предложением внести в законопроект о санкциях в отношении России пункт о возможности ограничений «за кибератаки» на Украины. Об этом в среду, 10 февраля, сообщает газета Politico со ссылкой на председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберта Менендеса.

По словам политика, представляющего демократов от штата Нью-Джерси, санкции за «кибератаки» являются одним из вариантов, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

Менендес отметил, что законодатели не исключают введения рестрикций за хакерские атаки, которые якобы Россия уже предпринимала в отношении Украины.

По данным издания, в Сенате намерены увеличить помощь Украине, чтобы страна могла предотвратить возможные кибератаки.

На прошлой неделе помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что американские власти не исключают, что Россия может «аннексировать Донбасс».

До этого сообщалось, что в случае полномасштабного «вторжения» РФ на Украину число возможных жертв может достичь 85 тысяч человек. Об этом агентству Reuters рассказали неназванные чиновники в Соединенных Штатах. Они посчитали, что украинские войска могут потерять от 5 до 25 тысяч солдат, российские — от 3 до 10 тысяч военных. При этом среди гражданского населения могут погибнуть от 25 до 50 тысяч человек.