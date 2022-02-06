В США назвали число возможных жертв в случае «вторжения» России на Украину

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В случае полномасштабного «вторжения» РФ на Украину число возможных жертв может достичь 85 тысяч человек. Об этом агентству Reuters рассказали неназванные чиновники в Соединенных Штатах.

Они посчитали, что украинские войска могут потерять от 5 до 25 тысяч солдат, российские — от 3 до 10 тысяч военных. При этом среди гражданского населения могут погибнуть от 25 до 50 тысяч человек.

Также в статье говорится, что если Россия нападет на Украину, то Киев может пасть «в течение нескольких дней». Также из-за этого конфликта в Европу хлынут миллионы беженцев, считают американские чиновники.

На данный момент Москва располагает около 70 процентами боевой мощи, которая якобы потребуется для полномасштабного вторжения на Украину, отметили собеседники агентства. По их информации, за последние две недели количество тактических групп в приграничном районе выросло с 60 до 83, и еще 14 находятся в пути.

Посол Антонов заявил, что Россия не собирается нападать на Украину. Утверждения Соединенных Штатов Америки о том, что Россия якобы готовит «операцию под чужим флагом» на территории Украины, не соответствуют действительности. Помимо этого, они являются частью информационной борьбы против России. Таким мнением в пятницу, 4 февраля, поделился российский посол Анатолий Антонов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Россия якобы планирует использовать сфабрикованное видео как предлог вторжения на Украину. Видео должно было запечатлеть сцену взрыва с уничтоженными постройками, фейковым украинским вооружением, турецкими БПЛА и скорбящими актерами. Позднее Госдеп не привел каких-либо доказательств подготовки и не раскрыл, какой информацией на этот счет обладают американские власти.

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.