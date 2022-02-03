NYT: Россия готовит фейковое видео как предлог вторжения на Украину

Фото: Минобороны РФ

Россия якобы планирует использовать сфабрикованное видео как предлог вторжения на Украину. Об этом сообщает The New York Times в четверг, 3 февраля.

— Россия, по словам официальных лиц, намеревалась использовать видео для обвинения Украины в «геноциде» русскоговорящего населения. Она бы потом использовала информацию для оправдания (собственной) атаки или предлога для того, чтобы сепаратистские лидеры Донбасского региона восточной Украины запросили бы российскую интервенцию, — говорится в сообщении.

Источники издания при этом не предоставили прямых доказательств существования плана. Видео якобы должно было запечатлеть сцену взрыва с уничтоженными постройками, фейковым украинским вооружением, турецкими БПЛА и скорбящими актерами, отмечает NYT.

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.

24 января сообщалось, что НАТО планирует направить в Восточную Европу дополнительные военные силы из-за обострения ситуации на Украине. Так, Дания направила фрегат и отправит четыре истребителя в Литву, Испания направила свои корабли и может направить истребители в Болгарию, туда же два истребителя направили Нидерланды, Франция готова направить войска в Румынию, а США ясно дали понять, что могут расширить свое военное присутствие в Восточной Европе.