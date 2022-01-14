CNN: Россия запланировала операцию на Украине под чужим флагом

Фото: Минобороны РФ

Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в пятницу, 14 января.

— Чиновник сказал, что у США есть доказательства того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России. Обвинение перекликается с заявлением, опубликованным Министерством обороны Украины в пятницу, в котором говорится, что российские спецслужбы готовят провокации против российских сил в попытке подставить Украину, — говорится в сообщении.

Вывод американской разведки был сделан после дипломатических встреч между Россией и Западом по поводу «сосредоточения» военнослужащих вдоль границы с Украиной, отмечает CNN.

13 января постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия разочарована реакцией Запада на предложения по гарантиям безопасности. Страны ОБСЕ, по его словам, по-своему интерпретировали закрепленный в документах принцип неделимости безопасности. При этом он уточнил, что делегации удалось донести позицию по данным вопросам.

Россия сделала особый акцент в ходе консультаций на площадке ОБСЕ в Вене на поведении США и НАТО, подчеркнул постпред. Москва не ставит ультиматум, а предлагает разобраться в возникших проблемах, заключил дипломат.