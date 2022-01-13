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В России выразили разочарование из-за реакции ОБСЕ на гарантии безопасности

Иван Юминов

В мире
В России выразили разочарование из-за реакции ОБСЕ на гарантии безопасности
Фото: МИД РФ

Россия разочарована реакцией Запада на предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг, 13 января.

— Хочу сразу сказать, что адекватного ответа или какой-то реакции на наши предложения мы не услышали от наших партнеров, все вращалось вокруг их озабоченностей якобы агрессивном поведении России особенно в контексте украинских событий, — рассказал дипломат.

Страны ОБСЕ, по его словам, по-своему интерпретировали закрепленный в документах принцип неделимости безопасности. При этом он уточнил, что делегации удалось донести позицию по данным вопросам.

Россия сделала особый акцент в ходе консультаций на площадке ОБСЕ в Вене на поведении США и НАТО, подчеркнул постпред. Москва не ставит ультиматум, а предлагает разобраться в возникших проблемах, приводит слова Лукашевича РИА Новости.

12 января сообщалось, что заседание Совета Россия — НАТО завершилось в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Переговоры продлились дольше запланированного — больше четырех часов.

Российскую межведомственную делегацию на первой за последние два года встрече Совета Россия — НАТО в Брюсселе представили замглавы МИД Александр Грушко и замглавы Минобороны Александр Фомин.

Со стороны НАТО присутствовали генсек альянса Йенс Столтенберг и представители стран — союзниц НАТО. Консультации на венской площадке ОБСЕ прошли 13 января.

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